KAS MÄLETAD KÕIKI SKANDAALE? Meeletu poolteistkuu Eesti poliitikas! 

Alustame skandaaliresümeed septembri viimasest päevast, kui rahandusminister Martin Helme astus üles Eesti Pangas pensionisüsteemi reformimise arutelul. Seminari kaaskorraldajaks oli Rahvusvaheline Valuutafond ning kohal mitmed rahvusvahelised eksperdid. Peaaegu kõik arvajad rõhutasid, et reformiplaanidega ei tohi kiirustada. Helme jäi tervituskõnes aga resoluutseks: „Mulle tundub kohati, et inimesed peavad lahingut, mis on juba ammu lõppenud.“ Helme kutsus üles uue olukorraga kohanema, mitte avalikku arvamust muutma: „Kurssi see ei muuda.“