Ohio osariigis võib õpilane peagi vale vastust oma tõekspidamistega välja vabandada 

Küsimuse all on Ühendriikides endiselt kohati vastuoluline evolutsiooni õpetamine. Et märkimisväärne osa rahvastikust on usklikud inimesed ja mõnedel neist on arusaamad maailmast ja selle arengust fundamentaalsemad, käib lobitöö selleks, et evolutsiooni kõrval õpetataks ka nn intelligentset disaini ehk õpetust sellest, et maailma lõi keegi taevane looja. Mõned usklikud organisatsioonid ütlevad ka otse välja, et see keegi on kristlik Jumal, mõned üritavad seda natuke ebamäärasema sõnastusega läbi suruda.