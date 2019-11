Juhtkiri | Millal valitsus tööd teeb? 

Sellise küsimuse esitamine ehk polekski vajalik, kui Mart Järviku näol oleks tegu ainukese taolise juhtumiga. Kuid Järviku puhul pole ka listeeriaskandaal lahendust leidnud, vaid sellele lihtsalt lisandus nõuniku palkamisega seonduv küsimus. Ka muude juhtumite puhul pole olnud nii, et üks skandaal klaaritakse ära, seejärel tehakse palehigis tööd kuni järgmise avalikkust pahandava probleemi esilekerkimiseni. Pigem summutab iga järgnev skandaal eelmise, kuid töötegemiseks aega ei jäägi, sest kogu aja käib ainult üks suur tulekahjude kustutamine.

EKRE liikme Urmas Reitelmanni menetlemine ja lähetamine, EKRE it-ministri ja tema nõuniku ametist lahkumine, Keskerakonna ministri Tanel Kiige vaenamine EKRE poolt, Keskerakonna abilinnapeade mitme nädala pikkune kohalt kangutamine Tartus, rääkimata politseijuhi varasem lahkumasundimise katse on teemad, mis on palju tähelepanu pälvinud. Samal ajal on Eesti juba ligi pool aastat eurovolinikuta ega saa seetõttu anda oma panust ELi juhtimisel ega protsesside mõjutamisel.