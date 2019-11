Kingiralli ajab hulluks? Õnneks on Tuub! 

TUUB on mitmeotstarbeline nutikas rõivaese, mida saab kanda kümnetel eri viisidel – näiteks pluusi, kleidi, seeliku, salli, kapuutsi, ujumistrikoo või seljasoojendajana ja seda on ääretult mõnus ülejäänud garderoobiga sobitada. TUUBi on mugav kasutada ka rasedus- ja imetamisperioodil ning ta on kõrgelt hinnatud reisitoode. Nutikat kleiti on lihtne hooldada ning ta hoiab su pagasi ülekilode eest. See kapselgarderoobi lemmiktoode teeb naise elu lihtsamaks ja lõppkokkuvõttes palju soodsamaks ka. Tõestatud! Kingituseks ostmine on ka lihtne, sest valida on pisikese, keskmise (enamus TUUBi kliente) või suure suuruse vahel. Materjalidest on TUUBil kolm suurepärast valikut, mida siin just põgusalt lahti kirjutame.