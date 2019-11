Monica Randa ähvardas üle 80aastane vanaproua 

„Pärast avalduse saamist neljapäeval ning uuesti pärast kannatanu ülekuulamist reedel hindasid politsei ja prokuratuur, kui tõsiseltvõetav on ähvarduse sisu ja kui reaalne on tegelik oht. Arvestasime nii kannatanu kirjeldust telefonikõnest, mille käigus ähvardus tehti, ähvardusele eelnenud vestlust, ähvardaja isikut ja seda, et ähvardus tehti emotsionaalses seisundis kirgi tekitanud vaidluse käigus. Jõudsime järeldusele, et kellegi viivitamatu kinni pidamine või muu jõuline sekkumine ei ole vajalik," ütles prokurör.