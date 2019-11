JÄRJEKORD VARJUPAIGA UKSE TAGA: metsast leitud väikestele koerakutsikatele pakutakse kodu igast suunast

Kutsikatele uue kodu pakkujaid on kordaes rohkem kui kutsikaid endid. Broneerimisoovidega on umbes varjupaiga meil ja Facebook, telefon on kõnedest punane ja järjekord ukse taga. „Kuskil 50 huvilist on kindlalt kui mitte rohkem. Osad tulevad juba enne varjupaiga avamist ukse taha. Kurb selle kõige juures on see, et vanemad koerad on jäänud täiesti tähelepanuta. Isegi ühe või kahe aastaseid koeri ei vaadata praegu. Seda ei ole võib-olla ilus öelda, aga mõned inimesed mõtlevad, et nad päästavad koera kui nad varjupaigast kutsika võtavad. Kui sa tahad looma päästa, siis võiksid vaadata ka neid vanemaid koeri, kellele on väiksem nõudlus. See on tõeline päästmine,“ sõnas ta.