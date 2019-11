VESI TÕUSEB JÄLLE: Veneetsia kuulus Püha Markuse väljak on üleni vee all 

Poemüüjad kuivatavad kergestivettivat kaupa fööniga. Foto: Reuters/Scanpix

Ehkki nädala esimese poole uskumatule 1,87 meetri kõrgusele veetõusule jääb reedene alla, tähendab see siiski seda, et vetest räsitud Veneetsia ei saa kuidagi juba tekkinud kahjudega tegelema hakata. Kolmandat päeva on suletud linna koolid, reedel sulges linnavalitsus peamise turistide tõmbekoha, Markuse väljaku. Vesi ulatus reede hommikul seal põlvini. Vee all on ka Fondamenta Zattere piirkond, kus inimesed jalutada armastavad.