KAS JÄRVIKU UURIMINE PIKENEB? Kui rahvasaadikud riigisekretäriga dokumente jagavad, siis alles esmaspäeval 

Peaminister Jüri Ratas seadis teisipäeva õhtul riigisekretärile kohustuse jõuda selguseni, kas maaeluminister Järvik on listeeriaskandaalis ning endise nõuniku Urmas Arumäe küsimustes käitunud korrektselt. Peterkop lõi omakorda neljaliikmelise komisjoni, et kümne päevaga tõde välja selgitada. „Kuna meil on vähe aega, peame kiiresti töötama, siis küsime kõik asjassepuutuvad materjalid maaeluministeeriumilt ja tema allasutustelt – töötame need läbi," rääkis Peterkop kolmapäeval ERRile. Kuid ministeerium pole ainus allikas, kust komisjon infot ammutab.