Top | Tige Kaja ja solvuv Ratas 

Varem teatud suusaringkondades lugupidavalt Mati Karlovitšiks nimetatud suusatreeneri pingutused said kohtus lühidalt kokku võetud – temast sai sel nädalal tingimisi vangistusega karistatud isik. Tema tegevuspõld on avalikustatud ametlike dokumentide põhjal olnud hämmastavalt lai ja geograafiline haare muljetavaldav. Poleks välismaa uurijad hakanud idülli segama, võinuks maestro tänini olla siinmail au sees.

Mida rohkem maaeluministri segaseks jäävaid mõttekäike kuulata, seda rohkem tikub pähe üksainus küsimus – kuidas seesugune isik saab ministritoolil istuda ja kellele selline olukord on kasulik? Mida võidab Eesti riik tema ametispüsimisest, mida võimuliit, mida tema koduerakond ja mida sõbrad-tuttavad? Kelle võit on kõige suurem?

Kui vana hindamissüsteemi järgi tähendaks, et pooled matemaatika riigieksami tegijad on saanud hindeks 2, siis kerkib loogiline küsimus – milleks on sellist eksamit üldse vaja? Parem siis juba lisaks põhikooli lõpueksameile kaotada ära eksamid ka gümnaasiumis ja kõrgkoolides, kui lähtuda moodsast eeldusest, et õppimine peab olema eelkõige fun, aga mitte tulemusele orienteeritud.