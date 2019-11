Poliitika Valitsuse sada kriitikavaba päeva - müüt, mida pole tegelikult kunagi olnud! Jaan Väljaots , täna, 20:55 Jaga: M

KORDAN, TOOMPEAD RÜNNATAKSE! Edgar Savisaare valitsuse 42. päeval tungisid interrindelased Toompea lossi hoovi. Riigipööre ei olnud kaugel. Foto: Tiit Veermäe / ETA / Õhtulehe arhiiv

„On hea tava anda uuele valitsusele sada kriitikavaba päeva,“ on rääkinud peaaegu kõik valitsusjuhid alates Mart Laari esimesest valitsusest. Täpsuse huvides tuleb lisada, et kõik nad on ka kurtnud, et just neid on sellest ilma jäetud. Ja neil on õigus.