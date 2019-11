21 kilo kaotanud Ats: juba esimesel nädalal langes kaal peaaegu iga päev! 

Sain aru, et pean oma elus muutusi tegema. Ma tundsin end halvasti ega näinud hea välja. Peab ütlema, et selle põhjus oli ülekaal. Sain aru, et see ei lõpe hästi, sest olin ülekaalu tõttu üha rohkem vaevatud ja jõuetu.

Stockholmi dieedi edulugusid olin internetis märganud juba ammu. Peab ütlema, et hea tagasiside ning inimeste näitlikud „enne“ ja „pärast“ pildid kõnetasid mindki. Seetõttu otsustasin seda dieeti ise proovida. Ka registreerumiskulud ei olnud sugugi suured, seepärast otsustasin, et tuleb vähemalt proovida. Nüüd on näha, et minu otsus on end mitmekordselt ära tasunud.