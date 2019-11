TUGITOOLIS SPORTLANE | Jüri Rooba: kui sinus voolab Eesti veri, esinda oma maad ja pane täiega! 

Rooba rääkis eelmisel nädalal Eestis peetud Baltic Challenge Cupist, Eesti üldisest hoki tasemest ning mure- ja rõõmukohtadest.



Ta avaldas nördimust, et osad noormängijad seavad endale ambitsiooniks esindada mõnda välismaa koondist selle asemel, et Eesti eest veri ninast väljas mängida ja seeläbi särada.



Tegime ka juttu Robert Rooba vägitegudest Soome kõrgliigas ning meenutasime vanemate tehtud ohverdusi, et poeg nii kaugele üldse jõuaks.



Head kuulamist!