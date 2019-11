RAHUTU MAAILM: paljudes riikides mässab rahvas valitsejate vastu  

Ekspertide hinnangul on peaaegu kõigi nende protestirahutuste aluspinnas üks ja sama: keskklassi allakäik, demokraatia mahasurumine ja veendumus parema elu võimalikkuses. Teisisõnu arvatakse, et rahutuste peapõhjuseks on suurenev ebavõrdsus. Tänavu jaanuaris väitsid vaesuse vastu võitleva organisatsiooni Oxfam analüütikud, et maailma 26 rikkamat inimest omavad sama suurt varandust kui inimkonna vaeseim pool.