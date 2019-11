M.V.Woolist leiti taas listeeriat, tehas võib minna sulgemisele 

VTA asejuhataja Olev Kalda kinnitas ERR-ile, et M.V. Wooli tehasest võetud proovidest on avastatud taas listeeriabakter, mis võib viia tehase sulgemiseni. Kalda sõnul on tehase sulgemise nõue tõsine ettevõtluse piiramine ja sellepärast peavad nende edasised sammud olema kaalutletud.