Politsei konfiskeeris Tallinnas asuva kanepikasvatuse taimed 

Kasvatuse omanikud on varasemalt väitnud, et kasvatavad narkootilise aine vaba CBD-kanepit, ent Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis analüüsitud varasemalt võetud proovid näitasid, et kasvatusest pärit taimede puhul on tegemist lubatust kõrgema THC-sisaldusega taimedega.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro selgitas, et inimesed, kes soovivad kasvatada kanepit põllumajanduslikul eesmärgil, peavad täpselt järgima kehtivat regulatsiooni ning kasutama lubatud seemneid. „Alati, kui meil on alust arvata, et kasvatatava kanepil ei ole põllumajanduslik eesmärk ja THC sisaldus võib olla lubatust kõrgem, siis politsei sekkub ja järgneb kriminaalmenetlus. Peame olema veendunud, et niinimetatud tööstusliku kanepi kasvatamise sildi all ei tegele kurjategijad narkoäriga ega ei rikuks seeläbi ka heade põllumeeste mainet,“ lisas Pikaro.