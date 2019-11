Politsei konfiskeeris kogu saagi ja varustuse! Tööstusliku kanepi kasvataja on ahastuses: käsk minu äri hävitamiseks tuli ülaltpoolt!

“Ma ei saagi aru sellest, mis alusel nad seda tegid. Nad lihtsalt üks hetk ilmusid kohale, ütlesid, et nii on asjad, et me teeme sulle head. Täna sind ei arreteeri, et muidu me saaksime sind arreteerida ka, aga me ei tee seda,” sõnab ta.

“Ma ei ole kuulnud ühestki põllumehest, kellelt kombain oleks ära võetud, või midagi muud selle alusel. Ma olen kuulnud lugusid, kus isegi terve saak jäetakse põllumehe kätte ja ta pärast müüb selle saagi maha, laseb pressida õli, või misiganes. Isegi, kui taimede THC sisaldus läks lubatust üle,” lisab ta.

Randma arvates on politsei tegutsemise käsk tema kasvatuse suhtes tulnud kõrgemalt poolt.

“Need politseinikud, kes läbiotsimist või testimist on teinud, on alati väga sõbralikud minuga olnud ja rääkinud mulle, et meie arvestame sinuga, kuna sina arvestad meiega! Meie tahame sinuga mõistlikult käituda, kuna sina oled alati meid teavitanud kõigest. Ja siis üks hetk tuleb otsus, et nemad peavad kõik konfiskeerima. Ma ei süüdista otseselt neid politseinikke, aga ülevalt poolt tuli otsus ja samal ajal alustatake reklaamikampaaniat minu vastu. See on näidispoomine, see ei ole midagi muud. See otsus tuli ülevalt poolt, et kinni suruda mingi hääl,” usub ta.

Randma sõnul on ta võimorganitega alati teinud kõikvõimalikku koostööd ning taganud politseile alati enda kasvatusele juurdepääsu. “Pole ühtegi küsimust, mida politsei oleks küsinud ja millele ma oleks vastanud EI, või jätnud vastamata. Mul ongi selline tunne, et see on see, mida sa saad, kui üritad Eesti riigiga koostööd teha,” ütleb ta nördinult.

Politsei tekitatud kahju on 480 000 eurot

Uurides Randmalt, kui palju kahju politsei oma tegevusega tema ärile tegi, vastab ta: “Praegusel hetkel oleme investeerinud 25 000 eurot sellesse ärisse. Ma väga ei tahaks sellest rahast ilma jääda. Neid väikseid taimi oli, nagu nad ise kokku lugesid, 650 tükki. Potentsiaalselt iga taim võib toota 50-150 grammi õit, mis teeb kogu saagi koguseks umbes 32 kilo, kui iga taim annab 50 grammi. 32 kilo omakorda – jutt on väga suurtest rahasummadest. CBD kanepi grammi hind on preagu turul 10-15 eurot. Need on väga suured kahjud, mis nad mulle tekitasid.”