Seisukoht Seisukoht | Autojuht, ära unusta jalakäijat Terttu Jazepov, reporter , täna, 16:06 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Mis imeloom on Eesti liikluskultuur! Vähe sellest, et juhid (olen siiani märganud, et peamiselt bussijuhid) ei kannata foori taga oodata, millal roheline süttib ja stardivad juba suisa punasega, ei ole osadel seda hetkegi, et ülekäiguraja ees peatuda ja jalakäijad üle tee lasta.