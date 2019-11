Parim kingitus on puhkus ja aeg armsate inimestega 

Pärnu pole külastamist väärt ainult suvisel ajal, see on mõnus paik ka talviseks väljasõiduks. Pärnu on hoitud – seda armsat mereäärset linnakest kantakse kui peo peal. Argimured jäetakse maakonna piiri taha ning linna saabutakse ainult parimate mõtete ja rõõmsate puhkuseplaanidega. Just sellise helgusega võetakse külalisi vastu ka Wasa Resortis. Seal antakse endast kõik, et su positiivsed emotsioonid põrandale ei pudeneks – isegi kui kallab vihma või paugub pakane. Wasa Resorti jaoks on eesmärk, et siin olles peatuks aeg sinu jaoks kasvõi paariks päevaks. Ja et tunneksid, et kõik on hästi.

Wasa Resort on loonud Pärnu rannapiirkonda sisuliselt uue kvartali. Lisaks hotellitubadele ootavad külalisi privaatsust pakkuvad apartemendid ja suur suletud pargiala. See on ideaalne valik peredele ja muretu mängukoht lastele.

Wasa Resort on projekteeritud seest välja, et külalised tunneksid end igal hetkel hästi. Siin ei ole pikki kõledaid koridore, vaid külalisi tervitab butiikhotellile omane hubasus ja sopilisus.

Wasa Resortis on oodata ka suurepäraseid kulinaarseid elamusi – nimelt sai sealne restoran White Guide 2020 tunnustuse. Wasa Resort restoran peibutab moodsa köögiga, kus peamised toorained on kohalikud ja täiendavad maitsed pärinevad enamasti Aasiast. Pannil praetud krevetid serveeritakse marineeritud kohalike köögiviljadega, kuid wakame’ga ja nori-krõpsuga nende kõrval. Nii on mitmed road tuttavad ja eksootilised ühteaegu.

Niisiis võta endale hetk puhata ja olla koos armsate inimestega. Parim kingitus on puhkus – sest õnnelik on see, kellel on aega elada. Seda aega tuleb võtta. Ja kui ise ei taba ära, siis aeg-ajalt on hea, kui keegi seda kingib.