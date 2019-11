Repliik Riigikantselei: meie sõltumatu komisjon toob selguse Järviku skandaali Arvamustoimetus , täna, 11:48 Jaga: M

Milline on peaministri poolt maaeluministri tegude uurimiskomisjoni moodustamise ja tegutsemise õiguslik alus ning kellele ja kuivõrd siduvad on nimetud komisjoni otsused? Kas too komisjon allub valitsusele või valitsus komisjonile?Kui sõltumatu saab poliitikutest sõltuv komisjon olla? Pressingu all komisjon võib olla aldis jõudma sellise tulemuseni nagu võimuliit neilt eeldab?