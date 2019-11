Vaimustav Vietnam kutsub avastama... 

Oma kujult meenutab Vietnam Draakonit, keda Suure Hiina kõrval nimetatakse pigem väikeseks Draakoniks ehk Aasia Targaks Maoks. Kolme Indohiina poolsaare riigi, Laose, Kambodža ja Vietnami seas, on viimane just kõige edukam ja kiiresti arenevam. Vietnam on riisi ja (üllatusena) ka kohvi tootmisel maailmas esimeste hulgas. Vietnamlased on väga töökad ja ütlus – vietnamlane kasvatab riisi, kambodžalane vaatab, kuidas riis kasvab ja lao rahvas kuulab, kuidas riis kasvab – peab igati paika.

Vietnamil on mitu nägu – Vietnami põhja-, lõuna- ja keskosa on tõepoolest väga erinevas energias. Oleme Vietnamit avastanud viimased 5 aastat. Selle aja jooksul on meie lemmikpiirkondadeks kujunenud erilise looduse ja saatusega põhjaosa ning maagiline-müstiline keskosa.

Salapärane pelgupaik, Sapa (Põhja-Vietnam). Foto: Erakogu

Draakoni peas ehk riigi põhjaosas asub maalilise loodusega salapärane Sapa, mis on mitme keerulise saatusega väikerahva eluala. Seal elatakse veel vanu traditsioone austades ja loodusega harmoonias. Sapa on tuntud kui salajane peidukoht, kaitsevari väsinud teekäijale. Draakoni pea idaosas asub aga võrratu Halong Bay laht, mis eesti keelde tõlgituna tähendab laht, kuhu maandub draakon. Draakon on kogu Põhja-Vietnami kultuuris, ajaloos ja mütoloogias olulise tähtsusega. Vietnamlased usuvad, et draakon toob neile head õnne. Seetõttu planeerisid ka paljud kohalikud oma perre lapse sündi just õnnistatud aastale – viimasel draakoniaastal (2012) sündis maailma juurde miljon väikest vietnamlast (rahva koguarv on 93 miljonit).

Halong Bay lahel võib kokku lugeda 2000 väikesaart, mis tõusevad veest välja nagu draakoni selja küür või teravad soomused. Väikesel laevakruiisil saab nautida vapustavat päikeseloojangut ja –tõusu ning saada osa lahesaartel elavate kohalike inimeste elust, ujuvkülade romantikast.

Mis võib veel müstilisem olla kui vett suudlev draakon (Halongi laht, Põhja-Vietnam). Foto: Erakogu

Väikese Draakoni pikas saledas rinnas asub aga riigi ehtvietnamlik keskosa Hue, Hoi’An, Danang. Selles piirkonnas võib kohata Vietnami luksuslikke kuningakodasid, vapustavaid templeid. Siin võib tajuda selle maa ja rahva enda hingust, mida lääne energia pole suutnud veel oma pilli järgi tantsima panna. See on ilus. Ja mahe. Kui soovid sattuda muinasjuttu, siis tasub just siia piirkonda tulla.