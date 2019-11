Otto Oliver Olgo | Matemaatikaeksami hala − miks me ootame praeguse õppemudeliga paremaid tulemusi? 

Võrreldes möödunud aasta tulemustega kahanesid laia mataeksami tulemused natuke üle nelja punkti (55,6→51,4), kitsa mataeksami tulemused punkti võrra (37,6→36,6). Traditsiooniliselt järgnes sotsiaalmeedias ja leheveergudel üllatus: oh, kuhu on küll standardid langenud? Mis meist saab, kui noored ei mõista matat?

Ei juhtu midagi halba. Enamik ülikoole korraldab nüüdseks oma teste erialadel, kus matemaatiline ja loogiline mõttevõimekus on aukohal. Peaasi, et noor valmistuks selleks tuleprooviks hästi. Ja kui sealgi põrutakse - jess! Võiks ju loota, et punased vilkurid käivituvad lõpuks päriselt ka haridusministeeriumis, Innoves ja muude tegelaste peas, kes teevad õpilastele matemaatika õppekavasid ja eksameid.

Sest seal peitub mädauss, mitte õpilaste ajudes, olgugi osad neist nutisõltlased. Ajastul, mil elulise kontekstita keskkoolitaseme tehteid suudab lahendada iga vähegi asjalik USA päritolu mobiilirakendus, ei kotigi eriti kedagi vastus ülesandele: “Püramiidi EABCD põhi on ruut ABCD. Püramiidi külgserv DE on ka püramiidi kõrgus. Püramiidi külgtahu ADE pindala on 18√3c㎡ ja külgserv AE moodustab põhitahuga nurga 60°. Arvutage külgserva BE täpne pikkus ning selle külgserva ja põhitahu vaheline nurk.” Miks? Kus kurat võib mul sellist lahendusteed üldse vaja minna? See on küsimus, millele peaks peaaegu iga õpiku- ja eksamiküsimus (saan aru, et mõned abstraktsed küsimused on ikkagi vältimatud, et loovust proovile panna) vastama, kui tahab kõnetada noort, kelle jaoks on tähendusrikas töö ülioluline.

Seda küsis minu põlvkond, kes lõpetas gümnaasiumi peaaegu 10 aastat tagasi ja seda küsivad ka järgmised põlvkonnad. Klassiruumis või Facebook Messengeri rakenduses, pole vahet. Me tahame aru saada, et kulutatud aeg ja energia ei kao kuhugi statistika-Narniasse. Tahame veenduda, et pingutus on (häda-)vajalik kindlate ja mõtestatud eesmärkide saavutamiseks.

Miks roboti pea ei püsi koos?

Ei ole juhus, et meie idufirmade ja digioskuste huviringide suvekoolides on õpilaste õhin hoopis teine kui koolis. Ehkki suvekoolideski on loogiline tuletamisvõime sageli esikohal. Idufirmade koolitajad oskavad näidata ja tõestada, miks matemaatika, teadus, inseneeria ja kunstid täiendavad üksteist. Miks ei tasu ühtegi suunda unarusse jätta. Just nimelt näidata, mitte üksnes selgitada.

Rootsi Umeå ülikoolis käib uurimistöö, mille käigus püütakse välja selgitada, mis toimub matemaatikaülesandeid lahendavate õpilaste ajus. Põhjus näib taanduvat õpetamismeetoditele, mis põhinevad etteantud lahenduskäikude järgimises ja kordamises. Ühest küljest on sel moel matemaatikat lihtne õpetada, aga nii ei teki aine vastu vaimustust ning lapsed ei saa isegi aru, mis see matemaatika on (ERR Novaator, 14.11.2019).