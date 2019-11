Türgi saadab Kreeka piirile jõlkuma jäänud terroristi ikkagi USAsse 

Õhtuleht kirjutas Kreeka-Türgi piiril passivast terrorikahtlustusega mehest 12. novembril (loe SIIT). Kui lühidalt taustast rääkida, siis Türgi asus enda sõnul tegelema probleemiga, mis paljudele lääneriikidele ebamugav: Süüriasse terroristidega liituma läinud kaakide kodumaale „tagastamisega“.

Samal teemal Maailm Türgist välja saadetud ISISlane lihtsalt seisab Kreeka piiril. Erdogan: pole meie mure! Türklaste esialgne pöördumine oli võrdlemisi bravuurikas, teatades, et saadavad terroristid päritoluriikidesse tagasi hoolimata sellest, kas kurjategijatel enam kodumaa kodakondsustki on. Ehkki Türgi väljakutsuvas toonis teadaanne võib suhteid Euroopa ja teiste liitlastega (veelgi) pingestada, teeb mõni lääneriik, näiteks Prantsusmaa, Türgiga sel alal täiesti vabatahtlikult koostööd.

Ankara entusiasmi pidurdas aga piinlik juhtum Türgi ja Kreeka piiril. USA kodanikust ISISlane teatas väidetavalt, et tema keeldub kodumaale tagasi minemast ning eelistaks hoopis Kreekasse suunduda. Miks Türgi terroristi soovi üldse täitma peaks, jääb arusaamatuks. Kuid igal juhul üritas too esmaspäeva õhtul Kastaniesi piiripunktist läbi minna, ent kreeklased keeldusid kategooriliselt sellist isikut enda riiki lubamast. Piirivalvurite sõnul polnud türklased mehele isegi mingeid korrektseid dokumente taskusse pistnud.

Türgi jäi esialgu enesele kindlaks, et ei võta tüübiga ise midagi ette, isegi president Erdogan mainis piiril passivat ISISlast, sõnades: „See, kui nad seal piiril passivad, see pole meie probleem. Me saadame neid välja edasi. Kas nemad ka vastu võtavad või mitte, pole meie mure.“

Nüüd teatas Türgi siiski, et tegeleb mehega edasi ise, toimetab ta piirilt minema ja ikkagi Ühendriikidesse tagasi. Siseminister möönab isegi, et peab kõigepealt tüübi paberid-dokumendid korda tegema ning USAlt kinnituse saama, et nood ta üldse vastu võtavad.

USA välisministeerium kommenteeris vaid, et on kodanikust teadlik, ent isikuandmete kaitse huvides rohkem midagi ei avaldanud.

Muhammed Darwis B passis Türgi-Kreeka piiril ja karjus midagi teda eemalt uudistavatele reporteritele. Foto: AFP/Scanpix