Hubane Saka mõis on ideaalne koht ka talviseks külastuseks!

Kuigi eestimaalased eelistavad mööda Eestit reisida peaasjalikult suvisel ajal, siis tegelikult on tore ringi liikuda ka sügistalvel. Ida-Virumaa on kaunis ning avastada on palju – selle juurde võiks kuuluda ka üks lõõgastav puhkus Põhja-Eesti pankranniku pärlis Saka mõisas