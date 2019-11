SEB panka kahtlustatakse rahapesus

Pank lisab, et on saanud telesaatelt küsimused, kuid neil ei ole informatsiooni saates avaldatava sisu kohta.

Läbipaistvuse tagamiseks teatas SEB, et kui telesaatest tuleb välja uus info, siis tegutseb pank koheselt ja vastavalt. „Pangana on SEB-il kohustus tuvastada rahapesu ja sellest kohe teada anda. Kahtlastest tegevustest teatatakse alati ja need võivad viia meie klientide kadumiseni. SEB analüüsib pidevalt oma tegevust nii Baltimaades kui ka teistes riikides, kus pank tegutseb,“ kinnitati SEB kodulehel.

Pank kinnitab, et nad on alati töötanud selle nimel, et vältida rahapesu. Samas tunnistab SEB, et nii nagu kõik teised pangad, ei saa ka nemad kinnitada, et nende teenuseid ei ole mitte kunagi rahapesuga seotult kasutatud. „Pidevalt kerkivad uued väljakutsed ja riskid. SEB töö rahapesu vastu ei tohi lõppeda ja ei lõppegi.“