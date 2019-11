Einar Ellermaa | Maaeluministri seriaal ja taksouksele virutamine 

Olen päris paljude inimestega rääkinud sellest tigedusest. Kõik on öelnud, et heasoovlikkus, viisakus ja elegants, mis võib käia ka koos irooniaga, mõjuvad palju veenvamalt kui üks õel tigedik (väljend legendaarsest lavastusest “Armastus kolme apelsini vastu”). Veel arvasid inimesed, et täiesti kindlasti on rahuliku inimese rahulikult esitatud argumente meeldivam kuulata, kui tigeda inimese tigedalt esitatud argumente. Kas see on tigedus, mida ei suudeta taltsutada, või on see tigedus, millega loodetakse rohkem mõjule pääseda? Mina usun viimast ja sellepärast arvan, et tagasi tõmmata on päris kerge.