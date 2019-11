BLOGI | Kaja Kallas ei vabandanud Jüri Ratase suunas tehtud väljaütlemise eest: tema solvumine on pisut teeseldud ja väga valikuline

Kas Järviku juhtum saab laheneda nii, et hundid söödud, lambad terved?

Kallas: Järviku juhtum saab laheneda ainult nii, et ta ei jätka ministrina, sest ta on näidanud väga selgelt, et see amet käib üle jõu ega mõista selle ametiga kaasnevat vastutust ning on seal avaliku huvi esindamiseks.



EKRE on kritiseerinud prokuratuuri, näiteks Mary Krossi juhtumi tõttu, mis lõpetati oportuniteediga. Kas saate aru, et see riivab mõne inimese õigustunnet?

Kallas: Jah, olen sellest lugenud, aga oportuniteet ei tähenda karistusest pääsemist. Ta peab maksma trahvi, lõpetati, sest menetlus oleks võetud aega ja raha. Oportuniteeti kasutatakse menetluste lõpetamiseks maksumaksja raha kokku hoidmiseks. Siin on vaidlus, kas oli piisav avalik huvi, et oleks pidanud seda edasi menetlema.



Kas teie kui vandeadvokaadi hinnangul tegi prokuratuur tööd hästi?

Kallas: Alati on parem, kui asjad saavad lõpetada kokkuleppel ja pikka menetlust ei ole. Kohtujärjekorrad on väga pikad, selle üle kurdetakse ju, miks menetlused nii kaua aega võtavad. Meil on vähe kohtunikke, kel väga palju tööd. Kui nad peavad menetlema väikseid asju, milles puudub menetlushuvi, siis see aeg on piiratud. Alati, kui sa teed midagi, ei tee sa midagi muud. Võib-olla on samal ajal mõni oluline korruptsioonikaasus on menetlemata, võib-olla mõni raske isikuvastane kuritegu. See on valiku koht.



Kas teile tundub ka, et seal polnud avalikku huvi?

Kallas: Ma pole advokaadina tegutsenud alates 2010. aastast ehk ma väga detailseks ei lähe ehk väga detailseks ei lähe. Kui räägime puhtalt sellest menetlusest, mitte Mary Krossi isikust, vaid menetluse endast, siis selle suhtes pole suurt avalikku huvi. Keegi kahju ei kannatanud.



Aga ühiskond kannatas ju kahju, see oli väga poliitiliselt laetud juhtum

Kallas: lähen väga libedale teele - meil on võimude lahusus. Tegelikult ei ole õige minna sinna pärusmaale ja hakata kritiseerima teise võimu tööd ja andma sellele hinnanguid. Ei tea, kas on võimalik edasi kaevata, aga igaljuhul on kohus niimoodi otsustanud.