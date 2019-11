Miks jäi teise pensionisamba reformist välja kõige nõutum muudatus, mille taga seisis ka sotsiaalministeerium? 

Isamaa veetud teise pensionisamba reformi põhieesmärk on samba vabatahtlikuks muutmine ehk inimestel tekib võimalus kogunenud raha 2021. aastast soovi korral välja võtta – maksta tuleb vaid tulumaks. Mõistagi on asi kordades keerulisem ja erinevaid nüansse peitub Eesti pensionisüsteemi fundamentaalselt muutvas seaduses ohtralt. Peenhäälestus jätkub nüüdki, kui eelnõu on juba riigikokku saadetud.

„Ministeeriumitelt tuli 25 muudatus- või parandusettepanekut, millest suurem enamus on viidud eelnõusse sisse – kui ma õigesti mäletan, on kas osaliselt või täielikult arvestatud neist 21. Väljastpoolt, huvigruppidelt, tuli suurusjärgus 170 ettepanekut, mis on väga laia ampluaaga,“ selgitas Helme neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil. „Neid me praegu pole sisuliselt läbi arutanud ega eelnõusse sisse kandnud. See peab jääma eelnõu riigikogu menetlusse faasi.“

Loobujatel väiksem vanduspension

Tanel Kiik tõi välja väga kõmulise teema, mida eelnõust ei leia: „Sotsiaalministrina olen esitanud ettepaneku, et võiksime 2+4 protsendi (vastavalt teise sambasse kantud summa koguja palgast ja tema nimel tasutud sotsiaalmaksust – V.V.) asemel rakendada süsteemi, kus inimene saab välja võtta palga pealt makstud osa ehk kaks protsenti ja neli protsenti jääks teise sambasse või selle saaks panna pensioni investeerimiskontole. Hetkeseisuga see ettepanek pole leidnud toetust, aga loomulikult seda küsimust arutatakse edasi ka parlamendi tasemel.“

Sisuliselt on tegu küsimusega, mis on ühel või teisel moel olnud üleval pensionireformi arutelude algusest peale. Nimelt saavad teise sambaga liitunud inimesed tulevikus väiksemat esimese samba pensioni, sest nende pealt on tasutud vähem – eelmainitud neli protsenti – sotsiaalmaksu. Teine sammas peaks vähemalt teoreetiliselt selle vahe enam kui kompenseerima.

Kui inimesed võtavad aga oma säästud teisest sambast reformi tulemusel välja ning löövad need laiaks (loe: tõenäoliselt tasuvad pangalaene vms.), siis tulevikus jääbki nende esimene sammas kasinamaks. Seetõttu ongi välja käidu variant, et kui inimene maksaks kaks kolmandikku summast riigile tagasi, saaks ta tulevikus sama suurt esimese samba pensionit kui varem. Nüüdseks on ideest järgi jäänud variant, mida mainis Kiik: kolmandik kätte, ülejäänu jääks siiski seotuks teise sambaga.

„Sellise ettepaneku sotsiaalministeerium tegi ja on arusaadav, et sotsiaalminister seda toetab. Aga sisuliselt on see vaidlus meil juba suvel peetud,“ vastas Helme. „Me võime seda ju korra veel arutada, aga kui me tõsimeeli tahaksime ettepaneku eelnõusse sisse panna, siis me liiguksime sellega päris algusesse tagasi. Ja sellisel kujul pole (ettepanekul) ei meie erakonna ega Isamaa toetust,“ lisas EKRE minister, et idee läbiminek on vähetõenäoline.