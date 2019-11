Hiiumaal varastati 94aastaselt naiselt mets, kahju üle 100 000 euro 

„Metsa varastati võltsitud volikirjaga ja keegi ei osanud kahtlustada, et selline mastaapne ettevõtmine on vargus,“ tunnistab Jancis. Seetõttu arvati algul, et kõik on legaalne.

Politsei pressiesindaja Kristi Raidla kinnitab, et Hiiumaal on omaniku teadmata ja võltsitud allkirja kasutades müüdud mitme ettevõtte kaudu edasi 94aastasele naisele kuuluva metsa raieõigus. „Raieõiguse viimasena ostnud ettevõte on esialgsel hinnangul maha võtnud ligi 3400 tihumeetrit metsa ning tekkinud kahju ulatub üle 100 000 euro,“ märgib Raidla.