California keskkoolis toimus tulistamine, vähemalt viis last sai viga 

Tulistamine leidis aset Sauguse keskkoolis enne kella kaheksat hommikul (California kell on Eesti ajast 10 tundi taga – toim.). Esialgu kannatanute kohta täpsem info puudub, erinevad väljaanded pakuvad vigasaanute arvuks üks kuni seitse õpilast. Mõned piirduvad lihtsalt tõdemisega, et kannatanuid on kindlasti mitu. Kell 8.40 kinnitas politsei, et vigastatuid on vähemalt viis.