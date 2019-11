California keskkoolis toimus tulistamine: hukkus kaks, viga sai kolm last 

Tulistamine leidis aset Sauguse keskkoolis enne kella kaheksat hommikul (California kell on Eesti ajast 10 tundi taga – toim.) kooli siseõues. See on aeg, mil tunnid veel ei toimu, küll aga kõikvõimalikud hobirühmad ja trennid, nii et koolimaja polnud rahvast täis, kuid paljud õpilased olid juba kohal.

Esialgu kannatanute kohta täpsem info puudus, erinevad väljaanded pakkusid vigasaanute arvuks kolm kuni seitse õpilast. Kell 09.18 kinnitas politsei, et haiglasse toimetatuid on kuus (nende seas ka tulistaja). Haigla sõnul sai kolm patsienti väga tõsiselt viga. Hiljem tuli uudis, et 16aastane tüdruk ja 14aastane poiss surid saadud vigastustesse.

Tulistajat politsei kohapeal kätte ei saanud, nende sõnul on kahtlusalune meessoost, musta riietunud ning asiaatliku välimusega. Kell 9.40 teatasid korrakaitsjad, et vahistasid tulistaja ning toimetasid temagi haiglasse. Tulistaja üritas endalt elu võtta, tema seisund on väga tõsine.

Korrakaitsjad usuvad, et tulistaja tegutses üksinda. ABC News vahendab, et tegemist on 16aastase noorukiga.