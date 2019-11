Juhtkiri | Dopinguvahendajad pihtide vahel 

Et tegu on suurima karistusega Eesti ajaloos, mis sellise asja eest määratud, võiks see olla mõjusaks hoiatavaks näiteks. Paremgi veel, kui selle „rekordi“ purustajaid ei tulekski.

Samas on asja lahendamine kokkuleppemenetluses mitmeti tõlgendatav. Ühtpidi on mõistetav kokkuleppele mineja soov asi võimalikult kiiresti ja võimalikult väikese meediakajastusega kaelast ära saada. Paljude meelehärmiks ei pea kokkuleppele mineja end süüdi tunnistama. Kas saame aga kunagi näha ka puhtsüdamlikku ülestunnistust ja kahetsust või järgnevad alatine tabamatus ja kommentaaridest keeldumine?

Asja rahvusvaheline mõõde tähendab, et Alaverigi jaoks ei pruugi kohtutee veel päris lõpuni käidud olla. Küll aga oleks selle sasipuntra lahtiharutamisel just avalik kohtuistung õhu puhastamisele ainult kasuks tulnud. On hea, kui kohtuotsus aitab kaasa spordi puhtamaks muutumisele. Küll aga jätab see rea küsimärke Eesti suusaspordi varasemate tegemiste ja saavutuste kohale.