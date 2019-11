Mart Soidro | Me liigume loogeldes loojangu poole 

Kuidas teha nii, et kõik valitsuse osapooled säilitaksid oma näo? Järvik ise tagasi astuda ei tahtnud. Maaeluminister jättis umbusaldusavalduse ajal enda kohta särtsaka mulje – näha oli, et EKRE ajutrust oli vanameistrit korralikult tuuninud. Järvik oli lakooniline ning orienteerus osaliselt ajas ja ruumis. Vahepeal oli natukene hajali ega vaadanud küsijatele otsa. Aga kellega seda ei juhtuks. Umbusaldusavalduse poolt oli 43, vastu aga 51 rahvasaadikut. Üle ootuste hea tulemus! Mis seal salata, olin enne hääletamist küllaltki kindel, et selles kurbmängus ei osale Isamaa ega Keskerakonna saadikud. On kas puhvetis või hõivatud muul moel. Aga võta näpust!

Natuke teeb olukorra keerulisemaks asjaolu, et Mart Järvikul ei läinud viimastel riigikogu valimistel eriti hästi. Ta kogus suurimas valimisringkonnas Harju- ja Raplamaal 223 häält – koguni 13 häält vähem kui roheliste esinumber Jakko Väli samas valimisringkonnas. Seega ei oota Järvikut pärast ameti mahapanemist ees pudrumäed (loe: koht riigikogus). Juristidel on kõvasti nuputamist, kuidas maaeluministrile korralik kompensatsioon keevitada. Näiteid, kuidas seda teha, on erinevaid. Marti Kuusikule ei makstud valuraha, küll aga palka poolteise tööpäeva eest (374,5 eurot) ja esindustasu (74,9 eurot, mis on maksuvaba). Veidi vindise peaga autoroolist tabatud ja seejärel ministriametist loobunud Jaak Aab maksab aga 27 312eurost hüvitist 2021. aasta veebruarini tagasi. Nii või teisiti, mingi valuraha võiks maaeluminister saada – ei pea olema õppinud EPAs, saamaks aru, et ministriamet ei ole teenekale omavalitsustegelasele jõukohane. See aga ei tähenda, et Järvik ei võiks edukas olla mõnes teises valdkonnas.