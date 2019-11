VIIES VEERANDAEG | Noori talente aitav treener avab NCAA köögipoolt 

Mõned aastad tagasi ka ise meistriliiga ja meeste B-koondise tasemel pallinud tagamängija suurel areenil siiski läbi ei löönud. Juba 17aastasena esimesed trennid andud Tomingas on viimastel aastatel keskendunud eelkõige noortega tegelemisele. Tema käest on abi saanud näiteks Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Leemet Böckler ja paljud teised.

Lisaks on Tomingas hästi kursis USA üliõpilaskorvpalli köögipoolega. Mis on NCAAsse siirdumise plussid ja miinused? Kuidas meie noormeestel ookeani taga läheb? Kui hästi on eestlased sealmail pildil? Vastuse saavad need ja paljud teised põnevad küsimused.