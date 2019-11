TÜLI TORNI PÄRAST: Prantsuse kindral käskis Notre Dame'i arhitektil suu kinni panna 

Jumalaema kiriku taastamistööde eest vastutavaks määras president Emmanuel Macron teeneka kindrali Jean-Louis Georgelini. Kindral ja teised restaureerimistöödega seotud tegelased said presidendilt ka väga konkreetse tähtaja: viis aastat.

Kuid nii president Macron kui kindral Georgelin leiavad, et uus torn peab olema kaasaegne, kirjutab BBC. Kolmapäeval kohtusid renoveerijad Prantsuse parlamendi kultuurikomisjonis, et asja arutada. Ja arutelu läks tõeliselt tuliseks.

Kindral Georgelin ärritus kohalviibinute sõnul Villeneuve'i peale ning näib, et mitte esimest korda. „Mis peaarhitekti puudutab, olen talle juba selgitanud, et tema peaks oma suu kinni panema!“ ütles Georgelin, pannes teised ruumisviibijad üllatusest õhku ahmima. Georgelin nõudis, et sel teemal jahmerdamine tuleb ära lõpetada.

Mõned kohalviibinud polnud kindrali käitumisega sugugi rahul. Kultuuriminister Franck Riester säutsus Twitteris, et selline sõnakasutus pole vastuvõetav.