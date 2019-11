Vastukaja | Kellele ei meeldi, kui riigisekretär selgitab tõde? 

Poliitikas on näpuga teineteisele näitamine selle valdkonna pea igapäevane osa. Igaühel tekib ka oma arvamus tõsise analüüsi ja eeltöö tulemusel või 1-2 pealkirja ning sõbra jutu tõttu. Mart Järviku ümber toimuv loob segadust ning halli ala on rohkem kui piisavalt. Isegi juhul, kui Järvik ei ole avalikkuse ees aus, on vägagi mõistlik, et koalitsiooni-opositsiooni madina asemel pakutakse neutraalset ja sisulist vaatenurka toimunusse. Ratas käitus õigesti. 10 päeva suudavad ka kõige närvilisemad kannatada.

Võib arvata, et Taimar Peterkopi töös pole põhjust kahelda mitte ainult koalitsioonil, vaid ka opositsioonil ja ajakirjanikel. Kui riigisekretäri ja tema meeskonna järeldused on valminud, saab arvamuse kujundamine olla mitte ainult lihtsam, vaid ka õiglasem. Ajavõit või mitte, aga kindlasti tuleb siis ka Jüri Ratase väga selge hinnang. Igal juhul on alus selleks tugevam, kui teha järeldusi näiteks ministri koolikaaslaste järgi. Seda enam, et ka prokuratuur pole esitanud ühtegi süüdistust.

Rahandusminister Martin Helme ütles Kert Kingo kaasust kommenteerides, et valetamine on patt, mida valija poliitikule andeks ei anna. EKRE mõistis, et minister ei saa jätkata oma ametis ning Kingo on tagasi riigikogus. Täna, mil tule all on juba kolmas minister, on erakonna vastumeelsus tegutseda iga süüdistuste põhjal, mõistetav. Komisjoni hinnangu valmides tuleb EKREl võtta selge seisukoht. Kui komisjoni hinnang on Järviku tegutsemist tauniv, ei saa erakond seda poliitilise rünnaku egiidi all niisama ümber lükata. Suhtumine valetamisse ei saa samuti olla eelnevast kardinaalselt erinev. Mitmed keskerakondlased on juba varasemalt kinnitanud, et kui minister on tegutsenud ebaausalt, ei saa ta jätkata.