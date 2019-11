Õpilased šokis: armastatud õpetaja ähvardas nad maha lasta! 

Ehkki oma ähvardust ta tagasi ei võtnud, ei leidnud uurijad naise Puyallupi linnas asuvast kodust, kus too oma abikaasaga elab, ühtki tulirelva. Veelgi kummalisemaks teeb olukorra see, et õpilaste sõnul polnud sugugi tegemist sedasorti õpetajaga, kes omaks konfliktset natuuri. „Ma olin jumala šokis, kui kuulsin, et see oli tema, sest ta on ikka väga selline tulen-ja-aitan-sind tüüpi õpetaja,“ sõnas üks kümnenda klassi tüdruk Komo Newsile. Julie Hillend-Jones õpetab matemaatikat ja programmeerimist ning on Puyallupi koolides töötanud üle 20 aasta.