KARJÄÄR ISLAMIRIIGI RIDADES: šveitslane Thomas-Marcel Christen on Euroopa kõige ohtlikum terrorist 

Kiirele edutamisel tuli kasuks asjaolu, et ta abiellus Islamiriigi kõneisiku ja Amnyati juhi Abu Muhammad al-Adnani sugulasega. Abu-Muhammad al-Adnanit peeti sel ajal Islamiriigis tähtsuselt teiseks meheks Abu Bakr al-Baghdadi järel. Tänaseks on mõlemad mehed surnud. Kui Abu-Muhammad al-Adnani tapeti 2016. aasta septembris Süürias Aleppo provintsis, siis Abu Bakr al-Baghdadi lasi end Süürias pommivööga õhku eelmise kuu lõpul, kui USA eriüksuslased tahtsid teda kinni pidada.

Pärast Islamiriigi kalifaadi purustamist eelmise aasta lõpul Süürias kadus Thomas-Marcel Christen jäljetult. Ametlikult peetakse teda surnuks. Islamiriigi tegemistega kursis olevate ekspertide arvates on mees pigem elu ning kavandab uusi terrorirünnakuid. Võimalik, et just Thomas-Marcel Christen on sel nädalal Saksamaal paljastatud Islamiriigi rünnakuplaani taga, sest tal on seal elamise ajast säilinud palju kontakte.