Taanis soditi juudi hauakive, võimud kahtlustavad mõjukat neonatsi 

38aastane Jacob Vullum Andersen on Põhjamaade Vastupanuliikumise (NRM) liider. Sama liikumine on aktiivne ka Rootsis. Anderseni ja nimetamata 28aastast kahtlusalust süüdistatakse tõsises vandalismis ning vihakuritegudes.

Juutide mälestuseks püstitatud hauakivid olid rohelise värviga täis soditud ning mõned isegi ümber lükatud. Sündmuspaika külastas kolmapäeval Iisraeli suursaadik Benny Dagan, kes avaldas juhtunu üle suurt kurbust. „See on äratussignaal meile kõigile, et me peame antisemitismi palju tõsisemalt suhtuma,“ sõnas Dagan. Enda hinnangu andis ka Taani peaminister Mette Frederiksen: „Ma ei suuda ette kujutada, mis tunne võib olla näha oma lähedaste viimset puhkepaika, mis on sellise vastiku vandalismi alla sattunud“.

Iisraeli suursaadik Taanis Benny Dagan (vasakul) ja Randersi linnapea Torben Hansen külastasid rikutud hauakividega juutide kalmistut. Foto: AFP/Scanpix

Andersen ise ütles, et ta polnud juhtumiga seotud, ent toetab tegu. „Me usume, et on positiivne, kui inimesed viimaks ärkavad ning mõistavad, et juutide võim ja nende sisseimbumine ühiskonda on äärmiselt kahjulik ning soovimatu,“ sõnas NRMi juht.