PEAD VEEREVAD: Minister Järvik kangutab kohalt järgmist riigiametnikku? 

Järvik oli ministeeriumi põhimääruse muutmise ka valitsusse saatnud ja see oli kiiremas korras lisatud ka neljapäevase valitsuse istungi päevakorda. Kui opositsioon Järvikult selle kohta küsis, vastas viimane, et ta ei ole Toomas Kevvai ametist vabastamise otsust allkirjastanud. „Olen allkirjastanud otsuse, millega muudetakse maaeluministeeriumi põhikirja,“ lisas ta.

Samas ei hakanud Järvik Kevvai lahti laskmise plaani kindlalt tagasi lükkama. „Sellega ma tagan Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. Praegu on seal probleeme. Seda näitas ka toiduohutuse audit,“ sõnas ta.