PEAD VEERAVAD: kas Järvik kangutab kohalt järgmist riigiametnikku? Asekantslerile tuli temast vabanemise plaan üllatusena

Järvik oli ministeeriumi põhimääruse muutmise ka valitsusse saatnud ja see oli kiiremas korras lisatud neljapäevase valitsuse istungi päevakorda. Kui opositsioon Järvikult selle kohta küsis, vastas viimane, et ta ei ole Toomas Kevvai ametist vabastamise otsust allkirjastanud. „Olen allkirjastanud otsuse, millega muudetakse maaeluministeeriumi põhikirja,“ lisas ta.

Samas ei hakanud Järvik asekantsler Kevvai lahtilaskmise plaani kindlalt tagasi lükkama. „Sellega ma tagan Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. Praegu on seal probleeme. Seda näitas ka toiduohutuse audit,“ sõnas ta.

Kevvai: see tuli minule üllatusena

Neljapäeva tööpäeva lõpus edastatud vastuses ütles asekantsler Kevvai, et nägi ministeeriumi struktuuri muutmise ettepanekut dokumendihaldussüsteemis alles eile ning midagi enamat plaani kohta ei tea. "Ma pean tunnistama, et see oli minule üllatus, et seda tüüpi struktuurimuudatus on planeeritud," kirjutas ta.

"See valdkond, mis mul on – toiduohutus ning teadus ja arendus – täidab mu igapäevase kalendri kuhjaga ära, nii et ma ei oska kindlasti öelda seda, et tegemist oleks ametikohaga, millel ei ole koormust. Sellepärast selle koormuse panek kantslerile pigem vähendaks meie võimekust toiduohutusega tegeleda kui suurendaks," leidis asekantsler.