VIDEO | Valitsuse tegevusest annavad aru Ratas, Martin Helme, Reinsalu ja Kiik 

Küsimustevoorus uurisid ajakirjanikud, kas maaeluminister Mart Järviku tagasi astmise teema on valitsuse laualt maas. Martin Helme kergitas selle peale kulme. „Mis mõttes on maas, meil käib praegu umbusaldus. Me ei saa praegu midagi öelda. Lisaks lepiti koalitsiooni poolt kokku, et riigikantselei viib läbi oma täiendava uurimise. Ma ei tea, mis küll praegu riigikogus toimub, aga kui rääkida üldisemast olukorrast, siis võib öelda, et temperatuurid on langenud. Meil on erakonnas kõik läbi räägitud ja ootame suuremat ja paremat selgust. Täna ei saa üht ega teist pidi öelda, mis seisus on Mart Järvik või milline see otsus tuleb. Võtame rahulikult,“ sõnas ta.