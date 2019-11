Etnilised erinevused põhjustavad Etioopia ülikoolides verevalamist 

Esimene intsident toimus laupäeval, kui tudengid jälgisid Inglise kõrgliiga jalgpallikohtumist Leicester City ja Arsenali vahel. Erineva etnilise taustaga rühmad hakkasid vaidlema, mis viis lõpuks verevalamiseni – hukkus kaks tudengit. Hiljem teatati konfliktidest ka kahes teises Etioopia ülikoolis. Kolmapäeval kuulutas Dembi Dollo ülikool, et üks nende tudeng kaotas elu pärast ränka pussitamist.

Ka Kagu-Etioopiast tulid teated sarnaste vägivallaaktide kohta. Ühes sealses ülikoolis said võitluses üheksa tudengit vigastada. Paljud tudengid ei julge ohtliku õhkkonna tõttu enam loengutes käia, kuna kardavad samuti langeda samalaadsete rünnakute ohvriks. Mitmesse ülikooli värvati rahutuste leevendamiseks turvamehi.

Alates tänavuse Nobeli rahupreemia pälvinud peaministri Abiy Ahmedi võimuletulekust, on rahutused erinevate etniliste gruppide vahel riigis intensiivsemaks muutunud. Selle põhjuseks on etniliste kogukondade suurem väljendusvabadus, millega nad saavad oma ajaloolisi erinevusi rõhutada. Kuna ülikoolidesse koguneb eri päritoluga inimesi, esinevad just seal kõige tõsisemad konfliktid.