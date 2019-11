PARKIMISAUTOMAAT JÄI VÕLGU! Hämmingus autojuht süüdistab parklaomanikku raha välja petmises 

„Eile 8.11 parkisin oma auto A-terminali kõrvale Sadama Marketi tasulisse parklasse. Mul kulus umbes kaks minutit, et tuvastada, et see pole ikka see aadress, mida ma parasjagu otsin. Kohe tagasi parklasse ja automaadi juurde maksma. Sisestan pileti ja näitab parkimistasu 1.50 eurot, sisestasin automaati 5 eurot paberraha ja saan tagasi 2eurose mündi. Vaatan otsa, uurin ja möhh..“ kirjutas naine ja küsis, kus siis tema ülejäänud 1.50 eurot jäi.

Maksmisautomaadi tšekki uurides selgub, et ka seal on eraldi märgitud 1.50eurone võlgnevus. „Aga ma ju ei soovinud neile võlgu anda. Kust nad teavad kes ma olen? Kuhu nad selle võla tagastavad? Kuhu peaks mina pöörduma, et võlg kätte saada? Miks mind ei teavitatud, et nad kavatsevad minu raha kasutada... ja veel palju küsimusi,“ väljendas naine oma segadust.

„Kuna parkla asub sadama piirkonnas ja antud Sadama Market on suunatud turistidele siis tekib küsimus, et kas niimoodi siis teenitakse raha ettevõttele? Mis teeb turist antud olukorras – lööb käega,“ spekuleeris ta ja lisas, et on juba parklafirmaga ühendust võtnud ja ootab huviga nende vastust.

Cityparki juht: saate isegi aru, et see spekulatsioon on natuke naljakas

Citypark Eesti tegevjuht Arne Sõna selgitas, et antud juhtumis oli tegemist halva kokkusattumusega. „Selgitan taustaks, et meil on kahte tüüpi parkimisautomaate. On need, mis annavad sularahamakse puhul ülejäänud summa tagasi, ja on need, mille puhul peab klient täpse summa sisestama. Oleme klientide mugavuse tagamiseks pannud sadamasse need automaadid, mis raha tagasi annavad, kuid vahel ikka juhtub, et automaadist saab vahetusraha otsa. Nii ka selle kindla juhtumi puhul. Tehnikul võtab veidi aega, enne kui ta vahetusrahaga automaadini jõuab,“ selgitas ta.

Võlgnevuse tagasi saamiseks saab klient pöörduda ettevõtte poole, kes siis pangaülekandega selle tagasi maksab. Võlgnevuse tõestamiseks on see märgitud ka parklaautomaadi kviitungil.