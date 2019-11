OTSE | Järviku umbusaldamine: minister on avalikult mitu korda valetanud ja takistanud õigusemõistmist

"Maaeluminister Mart Järvik on selle viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Ta on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust, ta on eelistanud erahuve riigi huvidele. Kõik need on piisavad põhjused tema umbusaldamiseks," kommenteeris Kaja Kallas umbusaldusavaldust üle andes.

Valitsus soovib umbusaldusavalduse veel täna riigikogus hääletusele panna. Selle läbiminekuks on vaja vähemalt 51 riigikogu liikme toetust.

„Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Minister Järvik on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, seades potentsiaalselt ohtu inimeste tervise. Järvik on avalikult valetanud ja vassinud, tunnistamata oma vigu. Samuti on ta eelistanud lapsepõlvesõprade huve riigi huvidele, jättes PRIA-le andmata volituse kahjude väljanõudmiseks kohtus. Neil põhjustel soovime maaeluminister Mart Järvikut umbusaldada.

Maaeluminister Mart Järvik on kogu suve ja sügise oma sekkumisega takistanud listeeriaskandaali lahendamist, rünnates veterinaar- ja toiduameti tegutsemist. Rõhutame, et sõltumatu, toiduohutuse eest vastutava ameti poliitiline ründamine võib tuua Eesti toiduekspordile katastroofilisi tagajärgi, eriti olukorras, kus Eestiga seotud bakteritüvi on tuvastatud ka riigist väljaspool.

Minister Järvik on avalikkusele mitmel korral valetanud, mis hetkel ja kuidas ta listeeriabakterist kalatööstuses teada sai.