Keskerakonna toetus on kerkinud, Isamaa langes valimiskünnisele 

Reformierakonda toetas novembris 30% valijatest, mis on 2% vähem kui kuu tagasi, kirjutab ERRi uudisteportaal. Keskerakonna toetus on kerkinud taas 23% peale, mis on sisuliselt sama kõrge kui riigikogu valimiste tulemus (23,1%) – suur muutus on toimunud Keskerakonna mitte-eestlastest valijate seas, kelle toetus on novembris kasvanud 64 protsendini.