BLOGI | Poliitikadebatt „Esimeses stuudios“: kohal käisid kõigi viie parlamendierakonna esindajad

Ossinovski: "Kui ministri nõuniku suhtes on algatatud menetlus huvide konflikti teemal, lisaks veel valetamine ja VTA osas. Need asjad kokku - minister on kutsesobimatu valitsuses. Oluline küsimus, mis on jäänud käsitlemata - tegelikult on minister läinud kallale oma kantslerile. Nüüd on jäetud õhku, et kumma me lahti laseme."