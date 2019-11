Kes teab, mida sisse sööd? Toidulisandite koostis jääb valdavalt kontrollimata  

„Sisu osas on kontrolli väga keeruline teha,“ põhjendab veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Airika Salumets. „Kui on ühekomponentne preparaat, siis on lihtne – otsitakse konkreetse mineraalaine või vitamiini sisaldust. Aga kui on erinevaid lisaaineid ja taimeekstrakte, siis on neid väga raske tuvastada. Lähtume eeldusest, et toote märgistus vastab tegelikkusele.“