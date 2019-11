VÄGIVALD JÄTKUB: Iisrael ja Gaza pommitavad üksteist ka täna 

Gazas sai pommidega pihta ka ühe inimõigusorganisatsiooni (Independent Commission for Human Rights in Gaza City) kontor, milles viibinud töötaja sai kergelt viga. Selle osas, kes raketi teele lennutas, üksmeel puudub. Organisatsioon süüdistab Iisraeli, need aga Islamidžihaadi, kelle rakett olevat nende sõnul lihtsalt rikke tõttu vales suunas lennanud. Iisraeli meedia osutab sellele, et Palestiina meedia vaikib sellest intsidendist ning et üldiselt antud organisatsioon kritiseerib Palestiina võime. Amnesty International hurjutas Twitteris esialgu Iisraeli, kuid kirjutas hiljem, et info rünnaku kohta on tõepoolest vastukäiv. Sellegipoolest jäi AI Iisraeli suhtes kriitiliseks, osutades sellele, et kuna Iisrael ei luba neil Gazasse siseneda, on neil ka väga keeruline välja selgitada, kes rünnaku taga olla võiks.