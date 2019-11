Advokatuur lubab altkäemaksus kahtlustataval vandeadvokaadil edasi tegutseda 

Koos Tartu maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjukiga kinni peetud Kuklase osas leidis advokatuur, et õigusriigi üks printsiipe on süütuse presumptsioon. Kolmapäeval meediale saadetud pressiteates leidis advokatuuri juhatus, et kuna prokuratuur heidab Kuklasele ette tasuta nõua andmist, ei takista menetluse praegune faas mehel klientide ülesannete täitmist ega sea ohtu klientide huvid. "Täiendavate asjaolude ilmnemisel on juhatusel võimalik küsimuse juurde tagasi tulla," seisis pressiteates.