Eesti Pank | Pensionireform ohustab kogujate rahakotti kahel moel 

Kõigepealt varase müügiga kaasnevatest ohtudest. Siiani on fondivalitsejad eeldanud, et saavad teha pikaajalisi investeeringuid, lähtudes teadmisest, kui kaua inimene pensionipõlveks raha kogub ja millal saabub tema pensioniiga. Pensionifondide pikaajalisi investeeringuid on soosinud ka see, et süsteemi sissemaksete tegijaid on olnud rohkem kui sellest väljujaid. Näiteks 2018. aastal tehti teisest sambast pensionäridele väljamakseid 12,3 miljoni euro ulatuses ja sissemakseid samal ajal 310 miljoni euro ulatuses. See tähendab, et väljamakseid sai rahastada sissemaksetega ja nendeks tehinguteks ei ole pensionifondid pidanud varasid müüma.

Seni on fondivalitsejad saanud finantsvarade ostmisel arvestada, et investeeringust tuleb väljuda alles viie, kümne või isegi 15 aasta pärast. Kui 2021. aastal peavad fondivalitsejad hakkama pikaajalise investeerimise plaaniga soetatud finantsvarasid müüma plaanitust varem, on selge, et varane müük ei pruugi olla sama tulus kui müük plaanitud ajal. Peamised kaotajad pole seejuures fondihaldurid, vaid Eesti inimesed – nii need, kes soovivad raha kogumist jätkata, kui ka need, kes on otsustanud teisest sambast väljuda.

Kiirmüügi puhul tuleb arvestada võimalusega, et varasid tuleb müüa allahindlusega. Veelgi süvendaks probleemi see, kui paljud pensionifondid peaksid samal ajal hakkama müüma sarnaseid varasid – näiteks Eesti kinnisvarafondide osakuid või Balti börsil noteeritud väärtpabereid. Sel juhul ei pruugi kõigile ostjaid jätkuda. Nii võib pakkumise kasv mõjutada pensionifondide investeeringuid Eesti kinnisvarasektorisse, mida on kokku tehtud 238 miljoni euro väärtuses.

Kõikumised finantsturul

Kui 2021. aastal peaks aset leidma finantsturgude langus, võib pensionifondidest väljujate varade väärtus märgatavalt väheneda juba enne väljumist. Näiteks langes eelmise aasta detsembris USA suurimaid börsiettevõtteid koondav S&P 500 indeks kaheksa protsenti. Sarnane langus toimus samal ajal enamikul börsidel, sealhulgas Eestis. Muide, just S&P 500 indeksi väärtpaberitesse investeerib ka suurem osa Eesti pensionifonde. Pikaajaliste investeeringute puhul ei pea selliste kõikumiste pärast suurt muret tundma, sest ajalugu on näidanud, et aja jooksul väärtpaberiturud taastuvad. Ka 2018. aasta lõpu madalseisust saadi üsna kiirelt välja ja juba tänavu mais tegi kõnealune börsiindeks uusi rekordeid.

Kuidas maandada finantsturgude kõikumise riski enne pensionile jäämist? Kõige lihtsam on mõni aasta enne pensioniea saabumist valida konservatiivsem pensionifond, mis investeerib peamiselt võlakirjadesse. Need ei ole lühiajaliste kõikumiste suhtes nii tundlikud ning peaksid aitama ära hoida suurema kahju, kui väljumishetkel peaks turg olema ajutiselt languses.

Väljamaksete järsust suurenemisest tulenevaid probleeme aitab leevendada see, et fondid on ka seni pidanud arvestama finantsvarade müügi võimalusega, sest praegu saab fondi vahetada kolm korda aastas. Eelmisel aastal vahetas fondi üle 60 000 inimese ehk ligi kaheksa protsenti pensionikogujatest. Ei ole küll teada, kui suur on olnud pensionifonde vahetanud kogujate pensionivara, kuid fondid on siiski pidanud olema valmis varasid müüma, kui piisavalt palju inimesi tahab fondi vahetada. Samuti on Eesti Panga varasem analüüs näidanud, et keskmiselt on pensionifondidel väga likviidset vara umbes kümme protsenti. Siiski on turul väga erinevaid fonde, millest mõni pole varade kiirmüügiga kaasnevate ohtude eest kuigi hästi kaitstud.